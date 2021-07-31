{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря

Действующий порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет через сайт "Работа в России", а также позволяет оформить пособие через личный кабинет на портале госуслуг
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о продлении упрощенного порядка регистрации безработных граждан до 31 декабря 2021 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

На эту тему

"Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт "Работа в России". Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости и самостоятельно собирать пакет документов: все сведения, которые требуются для назначения пособия, поступают в профильные учреждения автоматически.

По данным пресс-службы правительства, в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный - 1 500 рублей. Пособие по безработице начисляется с первого дня признания гражданина безработным. При этом первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца - 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
НИИ гриппа станет координатором центра исследований и разработок вакцин БРИКС от России
В 2020 году в БРИКС появилась инициатива создания комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний
Читать полностью