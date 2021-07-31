Число полностью привитых от коронавируса на Украине превысило 2 млн человек

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Более 2 млн человек полностью вакцинировались от коронавируса на Украине, сообщило в субботу министерство здравоохранения страны.

"Завершили вакцинацию, сделав две дозы прививки, 2 000 356 человек. Еще 3 525 848 получили одну дозу вакцины и ожидают вторую", - отметили в ведомстве. Таким образом, на Украине полностью вакцинированы 4,8% населения.

По данным министерства, за минувшие сутки прививки сделали 150 080 человек. Одну дозу получили 88 219 человек, полностью были иммунизированы 61 861. В стране работают 873 мобильные бригады, 2 485 прививочных пунктов и 255 центров вакцинации.

Минздрав также сообщил, что за минувшие сутки на Украине зафиксировали 916 новых подтвержденных случаев COVID-19, госпитализировали 486 человек, выздоровели - 510, умерли 15. В течение пятницы сделали более 40 тыс. тестов на коронавирус.

За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 2 252 785 человек, выздоровели 2 186 863, умерли 52 945.

На текущей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина проведет полную вакцинацию большей части взрослого населения до конца года. Как ожидается, в страну поступят более 47 млн доз вакцины от разных производителей. Для вакцинации на Украине применяют препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской компании Moderna.