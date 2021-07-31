Чехия намерена отменить коронавирусные меры, если в сентябре улучшится эпидемситуация

ПРАГА, 31 июля. /ТАСС/. Чехия сможет по примеру Великобритании отменить действующие из-за коронавируса социальные ограничения, если эпидемическая ситуация в стране продолжит улучшаться и в сентябре. Об этом заявил в субботу министр здравоохранения республики Адам Войтех в интервью газете Mladá fronta DNES .

"Если в сентябре [эпидемическая ситуация в Чехии] будет хорошая, то мы снимем [ограничения], как Великобритания", - отметил министр.

В Чехии в пятницу было выявлено 140 случаев инфицирования, что почти на 50 меньше, чем в тот же день неделю назад. Количество заразившихся коронавирусом за последние семь дней в республике снизилось до 11 на каждые 100 тыс. жителей десятимиллионной страны.

"Мы очень тщательно наблюдаем за [развитием эпидемической] ситуации [в Чехии] и остальных странах. Великобритания в вакцинации [населения] была впереди всей Европы. Она с самого начала имела достаточное количество вакцин и теперь это положительно отразилось на ней. Мы посмотрим, как ситуация будет развиваться летом. Мы знаем, что вирус ведет себя летом иначе, чем осенью. Если в Великобритании ситуация будет и далее развиваться также благоприятно, то она могла бы стать примером для нас", - сказал Войтех.

Власти Великобритании с 19 июля отменили почти все коронавирусные ограничения в Англии: жителям разрешили ходить без медицинских масок и собираться большими группами, посещать театры, концертные площадки и ночные клубы, а предприятиям с высоким эпидемиологическим риском вновь разрешили открыться.