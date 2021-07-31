НИИ гриппа станет координатором центра исследований и разработок вакцин БРИКС от России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Национальный исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ станет координатором центра исследований и разработок вакцин от России. Такое решение было принято по итогам 11-й встречи министров здравоохранения стран БРИКС в формате видеоконференции, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"В ходе встречи страны договорились о сотрудничестве по вопросам управления пандемией COVID-19, включая вакцины против COVID-19, сотрудничество в фармацевтическом секторе, цифровизацию здравоохранения, устойчивость к противомикробным препаратам. Обсуждался и вопрос создания совместного центра исследований и разработок вакцин в виртуальном формате в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции. Национальным координатором от РФ назначен ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России", - говорится в сообщении.

Участники встречи указали на необходимость обеспечения справедливого и равноправного доступа к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам против COVID-19 для сокращения масштабов пандемии.

В Минздраве напомнили, что в 2020 году в период российского председательства в БРИКС появилась инициатива создания комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний, которая была одобрена. Тогда же был впервые создан "Обзор передовых мер, предпринимаемых государствами - членами ШОС по противодействию распространению COVID-19", позволяющий всем странам ознакомиться с опытом первого реагирования на пандемию, а также проанализировать развитие инфекции.