В Токио обновлен максимум суточных заражений коронавирусом

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Власти Токио, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 4 058 случаев заражения новым коронавирусом, что стало очередным максимумом. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в субботу столичной администрацией.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в четверг - 3 865 случаев. Наибольшее число заражений подтверждено среди лиц в возрасте от 20 до 30 лет (1 484). На жителей Токио старше 65 лет приходится 106 случаев инфицирования. В тяжелом состоянии находятся 95 заразившихся (днем ранее - 88).

30 июля в Японии также был выявлен очередной суточный максимум заражений для всей страны - 10 743 случая. Предыдущие антирекорды были подтверждены в четверг (10 699) и среду (9 576).

Правительство Японии объясняет ухудшение эпидемиологической обстановки распространением дельта-штамма. Между тем власти указывают на преобладающее число молодежи среди инфицированных, связывая это с активным проведением вакцинации пожилого населения. Кроме того, кабмин не признает возможной связи токийской Олимпиады с ростом числа заразившихся. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 30 июля сообщил журналистам, что не считает Игры источником распространения инфекции, поскольку, по его словам, организаторы приняли тщательные меры по недопущению пересечения прибывших в страну иностранцев с местными жителями.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.