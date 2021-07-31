Почти миллион человек уже принял участие в опросе по "народной программе" "Единой России"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Почти миллион человек принял участие за две недели в опросе по ключевым разделам предвыборной программы "Единой России", которая формируется в том числе за счет предложений граждан. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте партии.

Статистика опроса

"В опросе по основным разделам программы за две недели приняли участие почти миллион человек. Наиболее активно в формировании народной программы "Единой России" на сайте np.er.ru участвуют жители Ростовской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и Краснодарского края, в десятку регионов-лидеров также вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области", - отмечается в сообщении.

"Единая Россия" 17 июля запустила интернет-портал для сбора предложений для народной программы. Принять участие в ее формировании онлайн можно двумя способами: проголосовать на сайте np.er.ru в одном из 11 разделов, охватывающих основные сферы жизни, или направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн-формат: можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или депутата.

Предложения для программы поступили и в ходе четырех стратегических сессий, которые прошли на площадке "Единой России", они были посвящены поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, развитию сельских территорий и фермерства, доступности здравоохранения.

Программа, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму, будет окончательно утверждена на втором этапе предвыборного съезда единороссов во второй половине августа.

Основные предложения

Как следует из информации на сайте "Единой России", большое количество предложений поступило в разделы, касающиеся благосостояния граждан. "В числе новых мер поддержки, которые предлагают установить люди, - предоставление льготного жилья многодетным, увеличение размеров имеющихся выплат, расширение программы маткапитала. Кроме того, жители регионов предлагают ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия, бесплатно выдавать пенсионерам лекарства и обеспечить их мобильной связью", - отмечается в публикации.

Среди основных проблем, которые волнуют жителей страны в здравоохранении, - оснащение поликлиник и больниц современным оборудованием, увеличение числа специалистов, создание дополнительных программ по диагностике и раннему выявлению заболеваний. Также респонденты предлагают расширить спектр медицинских услуг в амбулаторных условиях, в том числе на дому, улучшить обеспечение больниц лекарствами, увеличить зарплаты медицинских работников, прежде всего в сельской местности, и снизить стоимость посещения физкультурно-оздоровительных центров.

"Жители регионов считают необходимым расширить программы льготной ипотеки, ускорить процесс расселения из аварийного жилья, повысить качество строительства многоквартирных домов, усилить государственный контроль за работой управляющих компаний, а также довести стоимость жилья до приемлемого уровня", - указывается на сайте.

В сфере образования среди ключевых задач респонденты называют поддержку школьного образования: привлечение квалифицированных кадров, повышение оплаты труда учителей, снижение бюрократической нагрузки на педагогов, улучшение материально-технической базы школ, для развития дошкольного образования - строительство новых детсадов и ремонт уже существующих, а также повышение зарплаты воспитателей.

"Мы получаем большое количество идей, инициатив, возможных решений самых сложных задач. Аналитическая группа ведет ежедневную обработку информации, наполняет смысловые блоки, которые войдут в итоговую редакцию народной программы "Единой России" и будут приняты на съезде партии", - цитируют на сайте слова замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова.