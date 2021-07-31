Экзамен для мигрантов с 1 августа будет проводиться по новым заданиям

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства для иностранцев, которые предполагают жить и работать в РФ, с 1 августа будет проводиться по новым заданиям, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"С 1 августа 2021 года вступает в действие новое положение, определяющее порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, которые претендуют на право работать и жить в России. В соответствии с ним экзамен будет проводиться с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ) стандартизированной формы, разработанных на основе утвержденных правительством РФ требований к минимальному уровню знаний, необходимому для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу или патента", - говорится в сообщении.

Новые КИМ были разработаны Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) - подведомственной организацией Рособрнадзора.

Экзамен проводится для иностранных граждан и лиц без гражданства на трех уровнях: для получения разрешения на работу или патента (уровень 1), разрешения на временное проживание (уровень 2), вида на жительство (уровень 3). Согласно положению, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в устной и письменной формах (за исключением иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента), экзамен по истории России и основам законодательства РФ - в письменной форме в виде тестирования, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Максимальная продолжительность экзамена уровня 1 составляет не более 80 минут, уровней 2 и 3 - не более 90 минут.

31 июля 2021 года на сайте ФИПИ в разделе "Иностранным гражданам" опубликованы материалы, необходимые для проведения экзамена. В их числе спецификация КИМ, демонстрационные варианты КИМ для трех уровней экзамена. Также на сайте размещены комплексы заданий для проведения экзамена, сформированные в варианты КИМ, единые по структуре на всей территории Российской Федерации и дифференцированные по уровню сложности в зависимости от цели прохождения экзамена.

Функцию государственного контроля за соблюдением обязательных требований к комплексному экзамену для мигрантов правительство возложило на Рособрнадзор.