Число смертей из-за коронавируса в России в июле стало максимальным за всю эпидемию

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в России в июле почти вдвое превысило показатель предыдущего месяца и стало максимальным за всю эпидемию, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 1 по 31 июля штаб сообщил о 23 349 летальных исходах против 13 713 в июне. Предыдущий максимум - 17 124 смерти - был зафиксирован по итогам декабря прошлого года.

Летальность новой болезни при этом почти не изменилась: если в июне она была равна 3,1%, то в июле - 3,11%. Показатель за все время эпидемии по итогам месяца вырос с 2,45% до 2,53%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными. Он учитывает только те случаи, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Заболеваемость

В июле штаб сообщил о 751 274 новых случаях заражения против 442 682 месяцем ранее (прирост на 69,7%). Для России это второй показатель после декабря, когда в стране выявили 863 643 заболевших.

При этом в Москве, которая остается главным очагом эпидемии, подтвердили меньше случаев, чем в июне: 147 911 по сравнению с 178 245 (снижение на 17%).

Выздоровели в июле 608 226 заразившихся россиян, это почти в два раза превысило показатель прошлого месяца. Около трети вылечившихся - 201 311 - пришлось на Москву.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, по итогам июля возросло более чем на 30% и достигло 498 691 - максимума с конца января.