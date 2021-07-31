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Пандемия COVID-19

Организаторов концерта Zivert в Краснодаре оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Сумма штрафа составит 200 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара оштрафовал на 200 тыс. рублей организаторов и владельцев площадки "Баскет-холл" в Краснодаре, где в июле прошел концерт певицы Zivert (Юлии Зиверт), на котором присутствовали люди без масок и не было обеспечено соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Концерт Zivert в "Баскет-холле" в Краснодаре, который состоялся в июле, не был согласован с администрацией Краснодарского края и региональным управлением Роспотребнадзора, также на нем были нарушены положения действующего в регионе режима повышенной готовности. Местные жители опубликовали в социальных сетях фото и видеозаписи с мероприятия, где зафиксировано массовое скопление зрителей, присутствовали люди без медицинских масок.

"Прикубанский районный суд назначил наказание ГБУ КК "Многофункциональный спортивный комплекс" в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей <…> ООО "Стерео Город" - в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ООО "Стерео Город" является организатором концерта, а ГБУ КК "Многофункциональный спортивный комплекс" - владелец площадки "Баскет-холл".

При проведении концерта было превышено допустимое количество посетителей в концертном зале, он был загружен более чем на 50%, не обеспечено соблюдение зрителями социальной дистанции.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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