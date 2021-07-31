Кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах на школьников с 2 августа

"Правительство утвердило постановление о начале президентской выплаты на школьников с 2 августа", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, портал госуслуг еще в начале июля разослал уведомления 12,5 млн родителей, которые имеют право на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. "Пользователи, которые не отправляли ранее заявления через портал и не получили уведомление о праве на выплату, могут заполнить заявление на портале госуслуг самостоятельно", - подчеркнули в кабмине.

Ранее начало выплат по 10 тыс. рублей на школьника планировалось на 16 августа. На совещании 28 июля по подготовке нового учебного года президент РФ Владимир Путин поставил вопрос о возможности досрочной реализации этой меры, чтобы люди могли не спеша, имея больше времени, подготовиться к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к перечислению денег уже с 2 августа, и президент РФ поддержал перенос начала выплат на эту дату.

О выплате

Путин объявил о единовременной выплате родителям детей школьного возраста в послании парламенту 2021 года. В июле президент подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.

30 июля внесение соответствующих изменений рассматривалось на заседании правительства.