Более 30 команд из шести стран выступят на Всероссийской олимпиаде юных геологов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Участие в XIII Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов примут команды из шести стран, которые будут соревноваться в минералогии, палеонтологии и других дисциплинах. Олимпиада открылась в субботу в Екатеринбурге на базе Уральского горного госуниверситета, передает корреспондент ТАСС.

"У нас [выступят] команды из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Белоруссии. К участию зарегистрировано более 30 команд", - сообщили в пресс-службе.

В этом году мероприятие пройдет в дистанционном формате, такое решение оргкомитет принял в связи с эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса.

Конкурсные испытания будут проходить на платформе MS Teams, среди них минералогия, палеонтология, построение геологического разреза, радиометрия, гидрогеология, основы техники безопасности и др. Следить за тем, чтобы все задания выполнялись честно, с соблюдением правил и регламента, будут специально обученные волонтеры.

Организаторами XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов выступают Федеральное агентство по недропользованию совместно с правительством Свердловской области и Российским геологическим обществом при поддержке Уральского государственного горного университета. Генеральный партнер соревнований - Русская медная компания.

Об университете

Уральский государственный горный университет был учрежден в 1914 году. За 100 лет своей деятельности вуз подготовил для работы на горнодобывающих и геологоразведочных предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах отрасли более 100 тыс. горных инженеров, трудом которых создавался Уральский горнопромышленный комплекс.

Университет возродил областную олимпиаду геологов после перерыва в 14 лет. Олимпиада 2019 года, которая прошла 8 февраля, была посвящена 140-летию со дня рождения известного уральского писателя и фольклориста Павла Бажова.