МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Анталью, где будет участвовать в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Антальи. Он будет работать на тушении природных пожаров в Турции", - сказал собеседник агентства.

В районе Антальи на тушении уже работают три самолета-амфибии Бе-200 МЧС РФ. Один из них сегодня в течение нескольких часов производит тушение на побережье между Антальей и Манавгатом.

Власти Турции обратились за помощью к России в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон. Было принято решение направить в Турцию сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России из 11 единиц техники.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате природного бедствия погибли шестеро, пострадали 183 человека. В настоящее время локализовано 88 очагов возгорания из 98. Их тушат более 1,1 тыс. человек.

Ил-76 считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров. Его называют противопожарным самолетом-танкером и "водяным бомбардировщиком" за способность за раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды благодаря специальному водовыливному авиационному прибору, который устанавливается на самолет.