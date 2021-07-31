В Белеве открыли бюст Александра II

ТУЛА, 31 июля. /ТАСС/. Бронзовый бюст императора Александра II открыли в воскресенье в малом историческом городе Белев Тульской области, который входит в федеральный проект "Императорский маршрут". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"31 июля в Белеве состоялось открытие бюста императора Александра II. Бюст установили рядом с Белевским краеведческим музеем", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что идея установить бюст Александра II принадлежала коллективу краеведческого музея и Общественному совету Белевского района, поддержку оказал некоммерческий фонд "Наследие". Глава регионального министерства культуры Татьяна Рыбкина на церемонии открытия памятника отметила, что мероприятия по возрождению исторического ядра Белева также вошли в программу социально-экономического развития Тульской области до 2026 года, разработанную по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

Белев, основанный в 1147 года, вошел в проект "Императорские маршрут". Этот город в июне 1837 года во время путешествия по России посетил цесаревич Александр Николаевич Романов, впоследствии ставший императором Александром II. В мае 1826 года, будучи проездом в Белеве в доме купцов Дорофеевых умерла вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна, которая была женой императора Александра I. Кроме того, в селе Мишенское рядом с Белевым в 1783 году родился русский поэт Василий Жуковский, он был воспитателем наследника престола, будущего императора Александра II.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. Тульская область присоединилась к "Императорскому маршруту" в июле 2021 года, соответствующее соглашение подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда Анна Громова.