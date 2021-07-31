В Нижнем Новгороде освятили храм в честь князя Георгия Всеволодовича

ТАСС, 31 июля. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий в субботу освятил в Нижнем Новгороде храм в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича, который считается основателем города, и святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Храм в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона освятили в Нижнем Новгороде. При освящении храма во время крестного хода состоялась встреча мощей святого благоверного князя Георгия Всеволодовича", - отмечается в сообщении.

29 июля мощи князя впервые прибыли из Успенского собора Владимира в Нижний Новгород. Проводы мощей во Владимир состоятся 8 августа.

Общий объем росписей, выполненных специалистами иконописной мастерской "Ковчег" Нижегородской епархии, составил 4 тыс. кв. метров. В целом по своему архитектурному решению Георгиевский храм напоминает Успенский собор Саровской пустыни, воссозданный в 2016 году. Общая площадь постройки составляет 870 кв. метров, высота здания до креста - 55,6 метра, внутреннее помещение рассчитано на 430 человек.

Святой благоверный великий князь Георгий (Юрий) Всеволодович Владимирский княжил во Владимире в 1212-1216 и 1218-1238 гг. Промежуток времени между этими периодами он провел в ссылке в Городце. По преданию, именно во время городецкой ссылки родилась идея основания Нова Града на слиянии двух рек - на Дятловых горах: эта местность напомнила князю Георгию Всеволодовичу окрестности Киева. Город был заложен в 1221 году.