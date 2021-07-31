СМИ: супруга Бориса Джонсона объявила, что ждет второго ребенка

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Супруга премьер-министра Великобритании Кэрри Джонсон объявила, что ждет второго ребенка. Об этом в субботу сообщила газета The​​​​​​​ Sun со ссылкой на закрытый аккаунт 33-летней жены главы правительства Соединенного Королевства в Instagram.

Пара ожидает появления ребенка к Рождеству.

Кэрри Джонсон призналась, что у нее произошел выкидыш в начале текущего года. "Я счастлива снова быть беременной, но в то же время мне очень волнительно. Тема родов может быть весьма болезненной для многих людей, особенно учитывая тот факт, что, судя по таким платформам, как Instagram, кажется, что все в жизни всегда идет хорошо. Я разговаривала с людьми, которые пережили такую потерю, и это помогло мне. Поэтому я надеюсь, что своей публикацией я помогу другим", - написала она.

Свадьба Бориса Джонсона и Кэрри Симондс, бывшего директора по связям с общественностью в правящей Консервативной партии, состоялась 29 мая в Вестминстерском соборе в Лондоне в условиях коронавирусных ограничений. В апреле прошлого года у пары родился сын.

У 57-летнего Джонсона есть еще четверо детей - дочери Лара и Кассия и сыновья Мило и Теодор - от его второго брака с Мариной Уилер, который продолжался с 1993 по 2018 год. В 2009 году в бытность мэром Лондона у него родилась внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. Сам Джонсон не раскрывал точное число своих отпрысков и всегда уклонялся от ответа на данный вопрос.