WP: число новых случаев COVID-19 в США может увеличиться до 300 тыс. в сутки в августе

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в США в августе может увеличиться до 140 тыс. - 300 тыс. в сутки. Об этом сообщает в субботу со ссылкой на прогнозы экспертов газета The Washington Post .

Как пишет издание, за последнюю неделю в США в среднем в сутки выявлялось более 70 тыс. новых случаев инфицирования. Таким образом, отмечает газета, данный показатель увеличился почти на 60 тыс. менее чем за шесть недель. При этом число случаев госпитализации заразившихся коронавирусом выросло в среднем на 40% по стране, а количество летальных исходов - почти на 30%.

"Ситуация ухудшается, и [распространение коронавируса] в США, по крайней мере сейчас, на самом деле не замедляется", - заявляет доцент Школы общественного здравоохранения Блумберга Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) Дэвид Дауди. Однако, как отмечает "Вашингтон пост", эксперты при этом не ожидают, что число госпитализаций и летальных исходов вырастет до показателей, которые наблюдались в США зимой. "Люди, которые заболевают [COVID-19 сейчас], моложе и более здоровые", - поясняет Дауди.

По мнению опрошенных изданием специалистов, одна из главных причин роста числа инфицированных связана с распространением штамма "дельта". У восьми из десяти заразившихся в США выявляется именно дельта-вариант коронавируса. Еще одной причиной является отход от мер предосторожности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии было выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 613 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. Согласно приводимой университетом статистике, 30 июля в США было выявлено 194 608 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель с середины января. Количество летальных исходов за минувшие сутки составило 891.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США во вторник рекомендовали полностью вакцинированным от нового коронавируса американцам "в районах, где имеет место значительное и быстрое распространение" вируса, "носить маски в помещениях и в общественных местах". В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он считает вероятным введение в стране новых ограничений в связи с пандемией.