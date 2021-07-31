В Карелии захоронили 140 бойцов-добровольцев, защищавших подступы к Ленинграду

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Церемония захоронения 140 бойцов 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения, погибших при обороне подступов к Ленинграду в 1941 году в Олонецком районе Карелии, прошла в субботу около деревни Сяндебы. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Олонецкого района Инга Васильева.

"Сегодня 140 бойцов захоронили на мемориальном комплексе 2-го Приморского полка 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения в деревне Сяндеба Олонецкого района. Это воины 3-й Фрунзенской дивизии, которые были подняты в течение 2020-2021 годов на территории Олонецкого района", - рассказала она.

Испанские добровольцы

Обнаружили останки убитых добровольцев бойцы поисковых отрядов "Доброволец-Политех", "Патриот" и "Рейд" из Санкт-Петербурга. Среди 140 человек установить имена удалось только 24. Среди них - испанец Антонио Суарес Грана - один из ленинградских добровольцев, воевавших в составе 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения и попавших в Советский Союз во времена Гражданской войны в Испании (1936-1939 гг.). Испанских детей из семей рабочих и активистов коммунистической партии, а также сторонников левых идей эвакуировали в СССР, страны Европы и Латинской Америки. Многие из них в годы Великой Отечественной войны погибли на фронтах, сражаясь против нацистских захватчиков.

Всего, по различным источникам, испанских добровольцев в 3-й Фрунзенской дивизии было от 66 до 74. По результатам совместной работы сотрудников Санкт-Петербургского регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС, Испанского центра в Москве и Союза организаций российских соотечественников в Испании и Андорре были установлены имена 23 человек - испанских "детей войны", - воевавших на Карельском фронте. В Сянбеде есть памятный знак об этом.

В случае Суареса Грана удалось выяснить, что он родился в Астурии в 1924 году и в 1937, вместе с другими юными испанцами, его вывезли в СССР. Юноша воспитывался в детских домах в Красновидово и в Москве. В 1940 году его перевели в детский дом № 8 в Ленинград. Он поступил в одно из ремесленных училищ города. В июле 1941 года записался добровольцем в 3-ю Фрунзенскую дивизию народного ополчения.

В день захоронения останков у мемориала в Олонецкую администрацию было передано видеообращения внучатого племянника Антонио Суареса Грана - Авелино Суареса Мартина, который не смог приехать самостоятельно в силу ограничений, вызванных пандемией. Он рассказал, что у Антонио было еще два брата, один из которых также уехал в Россию, где работал на заводе боеприпасов, а затем вернулся в Испанию. В семье не знали, где именно погиб Антонио: было известно, что он ушел на фронт добровольцем, чтобы "отдать долг стране, которая его воспитала". Родные долгое время предпринимали попытки найти его место гибели, но сделать это удалось только сейчас, за что Суарес Мартин поблагодарил всех причастных.

Интерес к боям Великой Отечественной войны в Испании

Принять участие в захоронении и побывать на месте гибели соотечественника в Карелию прибыла испанская делегация. В Сяндебу приехала президент Испанского центра в Москве Мария-Тересе Касеро (Трубкина), а также член совета Союза организаций российских соотечественников в Испании и Андорре Елена Александрова. Она привезла в Сяндебу фотографии с реконструкции боевых действий, которые происходили здесь с участием испанских ополченцев с августа по октябрь 1941 года. Битвы восстановили члены общественной организации - ассоциации "Санчо де Беурко", которая занимается увековечиванием памяти басков, принимавших участие во Второй Мировой войне.

По словам руководителя отдела корпоративных коммуникаций Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС Станислава Вязьменского, в Испании есть большой интерес к теме сохранения памяти об ополченцах, который воевали в том числе на Карельском фронте.

"В современной Испании чтят память, изучают ход Великой Отечественной войны. Там пристально следят за теми воинскими подразделениями, где воевали испанцы. Поскольку в 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения воевали от 66 до 74 испанских детей войны - а это много, - то ко всему, что происходило в карельских лесах в Олонецком районе, в районе Сяндебы, Нурмолиц, до сих пор есть пристальное внимание у испанских исследователей", - рассказал Вязьменский.

О 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения

В первые месяцы Великой Отечественной войны на Олонецком направлении Северного фронта сложилось тяжелое положение. Финские войска рвались к реке Свирь, чтобы соединиться с немецкими войсками южнее Ладоги. В конце июля 1941 года на помощь Олонецкой оперативной группе была направлена только что сформированная 3-я Ленинградская (Фрунзенская) дивизия народного ополчения. В ее состав вошли около 10 тыс. бойцов, в том числе рабочих и служащих предприятий и учреждений Фрунзенского района, Петроградской и Выборгской стороны, старшеклассников, ветеранов Гражданской войны, студентов и преподавателей ряда вузов, в том числе Политехнического университета.