Противники санитарных пропусков провели во Франции третью серию протестов

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Манифестации против действия на территории Франции санитарных пропусков, вводимых по решению властей в связи с началом четвертой волны пандемии коронавируса, прошли в субботу более чем в ста городах - от Парижа до Тулона. По данным МВД страны, в них приняли участие 204 тыс. человек.

Больше всего участников собрали акции в Париже - 14,2 тыс. человек. Всего в столице их было заявлено четыре, однако по-настоящему массовыми получились только две - на севере и на юге города.

Город контрастов

"Свобода! Нет - санитарному пропуску!", - транспаранты с такими лозунгами пронесли по улицам французской столицы участники нескольких манифестаций. Кто-то обыгрывал тему QR-кодов, наклеивая их себе на лоб, а также с помощью плакатов. Другие требовали покончить с "санитарной диктатурой" и "либертицидом". Были среди них и противники вакцинации как таковой, которые несли плакаты с призывами "прекратить накачивать ядом наших детей" и прочими подобными лозунгами.

Манифестация, проследовавшая от станции метро "Вилье" на севере Парижа до площади Бастилии, сопровождалась столкновениями с полицией, но обошлось без погромов. Агрессивные участники процессии забрасывали полицейских камнями и бутылками, три стража порядка пострадали. В конце дня министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании 19 демонстрантов, в том числе десятерых в Париже. Чтобы с истечением срока манифестации вытеснить ее участников с площади Бастилии, финального пункта маршрута, полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

Протестный марш на юге французской столицы прошел в гораздо более спокойной атмосфере от вокзала Монпарнас до площади Фонтенуа, где находятся ЮНЕСКО, Военная школа и Министерство социальных дел и здравоохранения Франции. Его не сопровождала полиция, участники вели себя сдержанно. Толпа встречала криками одобрения претензии в адрес властей и СМИ, которые звучали со сцены на площади, и дружно скандировала: "Сопротивление! Свобода!"

При этом особенно тщательно охранялись подступы к Елисейским полям. Эта центральная парижская магистраль закрыта для демонстрантов еще со времени выступлений антиналогового движения "Желтые жилеты", сопровождавшихся два года назад погромами кафе и магазинов. Тем не менее во время предыдущей субботней манифестации несколько десятков ее участников смогли прорваться на главную авеню.

В период летних отпусков

Никто из представителей государства, координирующих политику в борьбе с пандемией, к манифестантам в субботу не выходил. Эта третья манифестация совпала с наступлением летней паузы во французской политической жизни. Большинство французских политиков во главе с президентом Эмманюэлем Макроном, в том числе ведущие министры, ушли в минувшие дни в отпуск, который продлится до начала третьей декады августа. Сам глава государства еще в пятницу прибыл на отдых в свою летнюю резиденцию форт Брегансон на юге страны.

Из известных французских политиков в субботней манифестации участвовал лидер правого движения "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, входивший в число инициаторов маршей. Другой лидер протестов Франсуа Асселино уведомил накануне своих соратников о том, что в связи с позитивным тестом на COVID-19 вынужден оставаться дома. Политик счел нужным одновременно предупредить журналистов, что считает введение санитарных пропусков для борьбы с усилением пандемии "абсурдной и несправедливой мерой".

За пределами Парижа наиболее крупные марши, как свидетельствуют сообщения из регионов, прошли на юго-западе страны. Так, в Монпелье на улицы вышли около 10 тыс. противников правительственных мер, в Ницце - более 6 тыс., 4,8 тыс. демонстрантов вышли на улицы Марселя, 3,2 тыс. - в Страсбурге. Всего по стране власти зарегистрировали 184 акции. В Марселе полиция применила слезоточивый газ, чтобы помешать манифестантам приблизиться к зданию местной префектуры.

Новый этап - 9 августа

Как заявили представители правительства, расширенное применение санитарного пропуска, который обязателен для посещения кафе, доступа в концертный зал или кинотеатр, а также пользования воздушным и железнодорожным транспортом, начнется 9 августа. Он будет содержать справку об иммунитете, данные о полной вакцинации или же негативный результат недавнего ПЦР-теста. Власти обещают использовать этот документ "не дольше, чем того потребует ситуация". По оценкам экспертов, он может быть сохранен по крайней мере до конца этого года.

Закон, наделивший правительство после одобрения двумя палатами парламента новыми полномочиями в борьбе со все более сильным распространением во Франции нового штамма "дельта", предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала, пожарных, ряда категорий военных. Не сделавшим прививку в установленные сроки может грозить отстранение от работы.

По оценкам властей, четвертая волна пандемии коронавируса охватила к настоящему времени все регионы Франции. В европейской части страны особую обеспокоенность руководителей французского здравоохранения вызывают приморские регионы, куда в сезон отпусков устремилось большое количество граждан со всей страны.