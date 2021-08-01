Отели на Кубани начинают принимать только привитых или переболевших COVID-19 туристов

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Новые правила заселения в отели и гостиницы Краснодарского края вступили в силу в воскресенье. Согласно постановлению, которое подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, заселиться в отели теперь можно только вакцинированным или переболевшим COVID-19 туристам, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе.

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"С сегодняшнего дня в Краснодарском крае начинают действовать новые правила для заселения в отели", - сообщили в оперштабе.

Уточняется, что, согласно новым правилам, для заселения теперь требуются медицинский документ или сертификат о перенесенной не позднее чем полгода назад коронавирусной инфекции, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. При наличии противопоказаний к вакцинации туристу необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения. Кроме того, заселиться в отель можно при добровольном согласии на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.

По данным администрации Сочи, прививочных пунктов на курорте достаточно, перебоев с поставками вакцины нет. Как отметила глава департамента курортов администрации Сочи Светлана Батяйкина, 11 средств размещения подали заявки на открытие у себя прививочных пунктов.

Кроме того, в Сочи возобновили работу мобильные группы, которые будут мониторить соблюдение постановления губернатора и предписаний Роспотребнадзора в санаторно-курортной отрасли. Те гости, которые заселились с 1 августа в отели и санатории Краснодарского края, подписали добровольное согласие на вакцинацию, но не сделали прививку в течение трех дней, могут быть оштрафованы на сумму от одной до 30 тыс. рублей, добавила Батяйкина.

Реакция бизнеса

Председатель ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина также уточнила, что пункты вакцинации появятся в нескольких отелях региона.

"Какие-то отели смогут сделать свои пункты, но это непросто: это договор с медицинским учреждением, это персонал, определенные условия фиксации. Каждый желающий такой пункт не откроет. В отелях повально они не появятся. Гостям будут выдавать списки пунктов вакцинации, где они должны будут ее пройти, при этом после прививки нельзя будет купаться в море, и [также действуют] другие ограничения", - сказала Нетягина, уточнив, что, например, в Сочи активно открывают дополнительные пункты вакцинации.

Председатель Анапской региональной курортной ассоциации Вера Северюкова добавила, что в целом отели и санатории готовы к введению новых правил. Она считает, что пока слишком рано делать прогнозы по количеству туристов, которые приедут на курорты без необходимых документов, полную картину, в том числе и по необходимости в открытии новых пунктов вакцинации, можно будет увидеть в первых числах августа.

В то же время первый в Краснодарском крае прививочный пункт на базе гостиничного комплекса уже принял первых посетителей. При гостинице "Жемчужина" в Сочи прививку сделали 12 человек. Как рассказала ТАСС генеральный директор гостиничного комплекса Светлана Ермилова, вакцинироваться там смогут не только гости, которые остановились в "Жемчужине", но и жители города. "Перед прививкой врачом проводится обязательный осмотр с измерением температуры, уровня артериального давления, сбором сведений об обратившимся за прививкой и его возможных контактах с инфицированными", - пояснила она.

О туристическом потоке

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году туристический поток в регион составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на пять млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края говорил, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.