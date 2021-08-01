В РФ в исключительных случаях разрешили добычу краснокнижных животных

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Два новых закона о добыче животных из Красной книги РФ вступают в силу с 1 августа. Согласно новым правилам, теперь в исключительных случаях допускается добыча редких животных, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России.

Речь идет о федеральных законах от 22.12.2020 № 455-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ. <…> Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира", - рассказали в министерстве.

Также добыча краснокнижных животных с 1 августа разрешается с целью осуществления их мониторинга, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации.

"В этот перечень исключительных случаев охота не входит. <…> Запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, сохраняется", - подчеркнули в Минприроды.

Разрешение на добычу редких животных будет выдавать Росприроднадзор.