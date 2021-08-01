Дома-интернаты Крыма, где 95% сотрудников не привиты от ковида, переходят в закрытый режим

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Крыма с 1 августа переводят в закрытый режим работы, предусматривающий двухнедельные смены для персонала, шесть из десяти учреждений с круглосуточным пребыванием, поскольку в них не достигнут 95% уровень вакцинации сотрудников от коронавируса. Об этом ТАСС сообщила вице-премьер региона - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что решение о переводе учреждений в закрытый режим с 1 августа будет принято, если 95% сотрудников не пройдут вакцинацию от коронавируса.

"Мы вернемся к двухнедельным сменам. Из десяти домов-интернатов будут закрыты шесть. Я думаю, что в ближайшее время, в течение месяца, мы их снова откроем, когда достигнем 95% вакцинации. Это связано и с безопасностью сотрудников, и с безопасностью [подопечных]", - сказала Романовская.

По ее словам, подопечные домов-интернатов вакцинированы почти на 90%, у оставшихся имеются противопоказания. "Сейчас идет активная вакцинация сотрудников домов-интернатов. Те, где еще не достигнут показатель 95%, будут закрыты. Тем более, что у нас есть регионы, в которых высокий уровень заболеваемости. Это не означает, что остановится работа интернатов и у подопечных ухудшатся условия", - пояснила вице-премьер.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали более 59 тыс. случаев заражения, выздоровели более 50 тыс. человек, умерли свыше 1,7 тыс. человек.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. В нескольких районах до 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов.