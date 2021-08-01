Теплая погода ожидает столичный регион в ближайшие дни

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Жителей Москвы и Подмосковья ожидает жаркая погода до 29-31 градуса тепла в понедельник, затем жара сменится комфортным теплом. Температурный фон днем со вторника до четверга включительно будет 21-26 градусов тепла, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье температура будет высокой - 26-28 градусов, но погода облачная и с кратковременными дождями. На следующей неделе начнется изменение температурного режима, в понедельник температура будет уже очень высокая - 27-29 градусов, по области - до 31 градуса, это примерно на пять градусов выше нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, со вторника температурный режим в столичном регионе придет в климатическую норму, а погоду будет обуславливать преимущественно антициклон.

"Будут кратковременные осадки и температура, соответствующая многолетним значениям, - 21-26 градусов. Вся первая половина недели - вторник, среда, четверг - будет с таким температурным фоном", - отметил метеоролог.