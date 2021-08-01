Флорида установила антирекорд по числу заражений коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Штат Флорида установил антирекорд по суточному числу случаев заражения коронавирусом - 21 683. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Предыдущий антирекорд был установлен 7 января 2021 года, тогда в штате было зафиксировано 19 334 случая, при этом в начале месяца суточное число инфицированных в штате находились на уровне 2 тыс. Как отмечает агентство Associated Press, в настоящее время каждый пятый случай заражения коронавирусом в США приходится на Флориду.

Несмотря на рост числа инфицированных, в штате пока не возвращено обязательное ношение масок и не вводится обязательная вакцинация для госслужащих, как в Калифорнии и Нью-Йорке.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии было выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 613 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. Согласно приводимой университетом статистике, 30 июля в США было выявлено 194 608 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель с середины января. Количество летальных исходов за минувшие сутки составило 891.

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированным от нового коронавируса американцам "в районах, где имеет место значительное и быстрое распространение" вируса, "носить маски в помещениях и в общественных местах". В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он считает вероятным введение в стране новых ограничений в связи с пандемией.