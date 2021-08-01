Эксперт: при заражении дельта-штаммом преобладают среднетяжелые и тяжелые формы ковида

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Течение COVID-19 при заражении дельта-штаммом коронавируса стало более тяжелым, все реже регистрируются бессимптомные или малосимптомные формы заболевания. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Инкубационный период при заболевании, вызванном дельта-вариантом коронавируса, более короткий. И, к сожалению, мы видим, что течение болезни гораздо чаще бывает более тяжелым - у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, а также реже регистрируется бессимптомные и малосимптомные формы. Лечение таких пациентов, конечно, и более сложное, и более продолжительное. Отсюда и общая статистика, и закономерный вывод о том, что заболевание протекает дольше", - рассказал он.

Горелов также пояснил, что инкубационный период заболевания стал более коротким, так как контагиозность вируса увеличилась. "Репродуктивное число ("заразительность" - сколько человек до момента выявления заболевания может заразить носитель) увеличилось в 2-2,5 раза. Раньше было 1-2, сейчас доходит до 5-6", - добавил эксперт.

"Именно поэтому я не устаю повторять, что только массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции", - заключил Горелов.

Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.