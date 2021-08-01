Эксперт: разный уровень антител необходим для защиты от разных штаммов ковида

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Разные уровни антител требуются для формирования защиты от разных штаммов коронавирусной инфекции. При этом ориентироваться на наличие антител в вопросе записи на вакцинацию не стоит, сообщила ТАСС врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

"Как показали предварительные исследования, для разных штаммов необходим разный уровень защиты. Так, например, для южноафриканского штамма необходим уровень более 1000 BAU/ml. Предполагается, что для дельта-штамма этот уровень будет еще выше - 1,5 тыс. BAU/ml", - сказала она.

На данный момент любые титры антител являются показателем того, что пациент имел контакт с инфекцией. Наличие высоких титров антител класса М (IgM), например, говорит об острой фазе заболевания COVID-19. Однако серологическая диагностика не является на 100% точной, и ориентироваться на нее в вопросе вакцинации не стоит, подчеркнула собеседница агентства.

"Да, есть всегда перекрестные реакции, и достаточно часто именно иммуноглобулины класса М бывают ложноположительными. Поэтому я призываю не ориентироваться на эти антитела. И если вы еще не прививались, то лучше не сдавать антитела, а провести вакцинацию независимо от того, болели вы или нет", - заявила она.

По словам Степановой, распространенный миф об "опасном" титре антител, при котором вакцинироваться нельзя, не имеет никакой научной основы под собой. "Тех, кто в настоящий момент болеет ковидом, лечат с использованием донорской плазмы, увеличивая их уровень защитных антител для того, чтобы они быстрее выздоровели. То есть эта теория не находит подтверждения. Так же, как и теория антителозависимого усиления инфекции, согласно которой благодаря соединению с антителами вирус получает новый вход в клетку. <...> Опять же лечение плазмой опровергает то, что это на данный момент возможно", - заключила инфекционист.