Аграрии рассказали, чего они ждут от расширения программы "Дальневосточный гектар"

ТАСС, 1 августа. Граждане, успешно освоившие и получившие в собственность или аренду один дальневосточный гектар, теперь могут претендовать на дополнительный участок земли. Как расширение программы "Дальневосточный гектар" отразится на сельском хозяйстве и как аграрии намерены использовать эту возможность, рассказали ТАСС получатели земли.

Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, работает с 2016 года. За это время землю получили свыше 94 тысяч человек, общая площадь предоставленных участков - 65 тыс. га. С 1 августа при успешном освоении первого гектара можно претендовать на получение еще одного. Эта норма разработана по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина после его поездки на Дальний Восток летом 2020 года.

"Я думаю, что возможность взять второй бесплатный гектар актуальнее для предприятий сельского хозяйства, они достаточно быстро расширяются. Тем более, что у нас на Камчатке много земель министерства обороны России, найти удачный участок не так уж и просто, поэтому дополнительные возможности и государственную поддержку обязательно нужно использовать", - рассказал Алексей Поздняков, владелец одного из дальневосточных гектаров на Камчатке, на котором расположен конный клуб.

Вместе с супругой и сестрой он взял сразу 3 га, на которых они открыли конно-туристический клуб. Получатели гектара проводят сложные туристические маршруты в труднодоступных местах Камчатки, куда самостоятельно можно дойти только при определенной подготовке. На полученной земле Поздняковы разместили беседки для отдыха, небольшой дом и хозяйственные постройки, в их планах - построить большую конюшню.

С Поздняковым согласен руководитель фермерского хозяйства по разведению крупного рогатого скота в поселке Приамурский Еврейской автономной области Даниил Назарян. "При дальнейшем расширении нам потребуются дополнительные участки. Те территории, которые мы смогли получить в этом году при поддержке региональных властей, сильно выручили нас во время паводков - там мы запаслись сеном. Участки, которые были у нас в собственности и аренде до этого, затопило", - рассказал он.

Семья Назарян получила дальневосточный гектар в 2018 году, чтобы соединить пастбища и подъездные пути к фермерскому хозяйству. В 2019 году фермеры занялись молочной переработкой и сейчас производят в том числе десять наименований сыров, среди которых чечел, сулугуни и моцарелла. Натуральная продукция без добавления консервантов успешно продается в торговых сетях, однако предприниматель намерен открыть собственную сеть торговых точек.

Вино, творог и иван-чай

Житель Приморья Дмитрий Иванов, который вместе с семьей и единомышленниками получил сразу 16 га для создания винодельни, рассчитывает воспользоваться новой возможностью. Пока площадь самих виноградников составляет около 20 соток, но в перспективе понадобится больше земли.

"Когда механизм получения земли уже известен и есть такая возможность - ею просто грех не воспользоваться. Мы для себя твердо решили, что будем осваивать и новые земли, как только оформим уже взятые гектары в собственность. До этого момента правда придется ждать еще пару лет. Но нашему проекту есть куда расти, и лишних гектаров точно не будет", - добавил собеседник агентства.

Аналогично рассуждает и хабаровский фермер Дмитрий Янцевич, который в 2018 году вместе с семьей взял 8 га в селе Краснознаменка. Раньше это были поле и овраг, рядом лес, теперь территорию выровняли, отсыпав скальником и щебенкой, на ней построили ферму на 20 голов скота, остальную землю вспахали и засеяли. "У нас небольшое мясное производство, в основном быки, продукцию - мясо, фарш, молоко, творог - распродаем частным клиентам. В них вложили уже более 10 млн рублей. Планируем взять еще 3 га - возле нас есть хорошие земли для выпаса скота", - сказал Янцевич.

Получатели участков сталкиваются при освоении земли с немалыми трудностями, в том числе законодательными. Так, предприниматель из Магаданской области Александр Васильчук рассказал о сложностях при попытке совместить на одном участке производство и строительство жилья.

"Мы взяли 2 га и хотели построить производство - с этим все нормально, так как назначение земли совпадает. Но мы хотели там же построить себе дом жилой и уперлись в то, что жилой дом там нельзя построить. А участок находится далековато, и неудобно его бросать там, надо жить и работать в одном месте. Сейчас пытаемся найти какие-то пути решения", - пояснил предприниматель.

На полученном участке по программе "Дальневосточный гектар" участке Васильчук создал производство напитков и продуктов питания из дикоросов и таежных ягод. Уже запущена линия по производству чайного напитка "Иван-чай", сиропа из цветов иван-чая, варенья из плодов шиповника в карамельном сиропе. "В целом-то программу рассматриваем положительно, но взять землю - не проблема, проблема - ее освоить", - считает он.