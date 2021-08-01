В Казахстане зафиксирован новый коронавирусный антирекорд

НУР-СУЛТАН, 1 августа. /ТАСС/. Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 7 803 случая заражения коронавирусом - на 112 больше, чем днем ранее, что является максимально высоким показателем в стране с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 580 379, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

В соотношении с численностью населения (18,9 млн человек) доля инфицированных составляет 3%, а показатель заражения за прошедшие 24 часа по отношению к общему числу жителей - 0,04%.

По данным комиссии, всего в Казахстане выздоровели 478 277 человек, а за минувшие 24 часа - 4 933. Днем ранее сообщали о 5 372 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса достигло 5 957, увеличившись за сутки на 91.

Минздрав Казахстана с 1 августа прошлого года иначе ведет статистику заразившихся. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемические признаки инфекции. По данным на 1 августа, в стране выявили 61 168 заболевших такой пневмонией, умерли 3 724 человека с этим диагнозом.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. В начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз. 15 июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентный препарат "Спутник Лайт".

Первым компонентом вакцины в Казахстане привились 5 408 959 человек, из них 3 799 879 полностью вакцинировались.