Более 16 тыс. туристов вакцинировались от коронавируса на курортах Краснодарского края

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Более 16 тыс. гостей Краснодарского края вакцинировались от коронавируса на основных курортных территориях региона по состоянию на конец июля. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения края.

С июля в Краснодарском крае действуют ограничения по заселению гостей в гостиницах и отелях. От туристов в июле требовали предоставить при заселении документ о перенесенном не ранее чем полгода назад COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за 72 часа до заселения, или сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о прохождении первого этапа вакцинации.

"В регионе ведется вакцинация не только местного населения, но и туристов. В туристических зонах - Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсе, а также в Краснодаре - всего привиты более 660 тыс. человек", - сообщили в министерстве, добавив, что из этих 660 тыс. человек более 16 тыс. не являются жителями Краснодарского края.

В министерстве добавили, что к текущему моменту в общей сложности в край были поставлены более 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, всего привиты в регионе более 1,5 млн человек, к началу августу запас вакцины от ковида составляет порядка 300 тыс. доз, поставки осуществляются еженедельно. В министерстве отметили, что туристы могут прививаться в любом пункте вакцинации на территории региона, для удобства граждан в крае, кроме стационарных, созданы 99 мобильных пунктов вакцинации, 70 из них работают на побережье.

С августа при заселении требуются: медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня заселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.

Нарушение антиковидных ограничений, действующих в регионе, влечет привлечение к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".