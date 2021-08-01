Ученые изучат в Адыгее феномен черкесской груши, плодоносящей около 200 лет

МАЙКОП, 1 августа. /ТАСС/. Феномен черкесских садов, устойчивых к вредителям и плодоносящих около 150-200 лет, изучат члены Русского географического общества в Адыгее совместно с учеными Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова и Адыгейского государственного университета, сообщил ТАСС руководитель регионального отделения РГО Игорь Огай.

"Старинные черкесские сады, высаженные адыгами порядка 150-200 лет назад, - это феномен. Совместно с учеными ВИРа и Адыгейского госуниверситета мы приступаем к реализации проекта, который позволит не только прояснить вопросы по плодоношению деревьев, но и создать условия для сохранения этих памятников природы, развить просветительский туризм. Очень важно исследовать черкесские груши, определив их точное местонахождение в регионе, и потом включить их в туристические маршруты", - сказал Огай.

По его словам, день черкесской груши в конце августа - начале сентября, в период созревания плодов, уже проводится на территории экскурсионного объекта "Водопады Руфабго" и вызывает большой интерес у гостей региона. Туристы с удовольствием совершают поход к старинному лесу, в котором растут вековые деревья груши, наслаждаются их необычным вкусом, слушают рассказы об особенностях адыгского садоводства. Этот культовый лес в республике не один, поэтому в планах разработать маршруты для таких путешествий, включающих знакомства и с садами, и с дольменами, и с другими памятниками культуры, истории и археологии, которыми так богата Адыгея.

"К сожалению, часть деревьев уже утрачена, потому что люди, не владея информацией о значимости черкесских груш и яблонь, бездумно спиливают деревца при постройке домов, дач, в частности, в горной части республики. В просвещении населения нам помогут волонтеры, в частности, студенты. Мы планируем подкрепить позиции своего проекта в дальнейшем получением гранта РГО, но в любом случае он будет реализован - вне зависимости от грантов", - добавил Огай.

О создании геномной коллекции​​​​​​​

Основная задача организуемых исследований в рамках проекта "Изучение и сохранение генофонда черкесской груши в условиях Адыгеи" состоит именно в комплексном изучении черкесской груши, то есть в инвентаризации ее деревьев на территории региона, рассказал ТАСС старший научный сотрудник ВИР, доктор биологических наук Максим Шаповалов. Участники проекта намерены составить точные карты с указанием геолокации каждого изученного дерева, а также создать его паспорт.

"От наиболее интересных экземпляров черкесских сортов груши, выделившихся по отдельным признакам, например, как устойчивость к грибным фитопатогенам, будут взяты черенки для дальнейшего закрепления сортов в коллекции генетичексих ресурсов ВИР. Оптимизации эффективного размножения груши, поддержание и сохранение коллекции in vivo, то есть в полевых генетических коллекциях на базе МОС ВИР. И параллельно мы отберем пробы для дальнейшего изучения ДНК этих сортов на базе лабораторий генетических исследований растений ВИР", - пояснил Шаповалов.

Срок эксплуатации обычных садов груши, заложенных саженцами европейских сортов, в условиях региона едва достигает 50-60 лет. Получается, что продолжительность плодоношения их по сравнению с садами, заложенными саженцами адыгских сортов, примерно в три раза меньше. Черкесские сорта груши отличаются высокой зимостойкостью, устойчивостью к вредителям и грибным фитопатогенам, перспективны для использования в селекции и хозяйственной деятельности. В адыгских садах никогда не применялось лечение, опрыскивание или опыление ядохимикатами и, тем не менее, деревья, побеги, листья и плоды их почти всегда здоровы и чисты, отметил доктор наук.

"В рамках проекта мы намерены создать геномную коллекцию (коллекцию тотальной геномной ДНК, выделенной из листового материала) сортов народной селекции груши с Кавказа. Наличие подобной коллекции значительно упростит геномные исследования и положит начало генетической паспортизации сортов груши, что имеет стратегическое значение для их идентификации и последующего использования в селекционной работе, особенно во временной перспективе", - добавил собеседник агентства.

По данным ученых, часть сортов черкесских яблонь и груш уже погибла безвозвратно. Удалось сохранить некоторые осенне-зимние сорта яблок (летние сорта полностью утеряны) - агуемий ("розмарин черкесский"), гошомий ("яблоко княжны") и другие, около шести сортов груш, в частности, бжихакуж ("зимняя черкесская"), хутема ("бергамот черкесский").