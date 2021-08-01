Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе факультета.

"Да, сегодня ушел от нас великий человек", - подтвердили в свою очередь ТАСС в пресс-службе МГУ.

"Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он - такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский - последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны", - добавил собеседник агентства на факультете.