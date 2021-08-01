"Классик российской журналистики". Коллеги о Ясене Засурском

Уход из жизни президента факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясена Засурского стал трагедией не только для журналистского, но и для университетского сообщества, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР), бывший глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

"Ясен Николаевич Засурский - это классик российской журналистики. Это человек, который был первым деканом факультета журналистики МГУ, многие десятилетия возглавлял его, именно он выращивал факультет", - сказал Федотов, обратив внимание, что от факультета журналистики МГУ "произошли и все аналогичные факультеты журналистики в других университетах". "Поэтому смерть Ясена Николаевича - это действительно трагедия не только для журналистского, но и для университетского сообщества", - констатировал он.

Федотов рассказал, что был знаком с Засурским, "был [с ним] дружен, много раз встречались и в Москве, и в Париже". "Он был великий человек, нам всем будет его очень не хватать", - заключил секретарь СЖР.

"Уход великого учителя"

Смерть президента факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясена Засурского - это уход великого учителя. Он сохранял активность до последних дней, хотя ему уже было тяжело, рассказала ТАСС декан факультета журналистики МГУ, профессор Елена Вартанова в воскресенье.

"Что сказать, учитель ушел, великий учитель ушел. Вся российская журналистика будет помнить его", - сказала она.

По словам Вартановой, Засурский умер не после борьбы с какой-либо конкретной болезнью. "Возраст у него был почтенный. Он сохранял активность практически до последних дней, хотя ему, конечно, было тяжело. 91 год - это почтенный возраст", - отметила она.

В свою очередь глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил ТАСС, что Засурский для советской и российской журналистики был легендой, непререкаемым авторитетом. "Человек абсолютно легендарный. Еще в 1952-м году он был одним из тех, кто создавал наш факультет, и с тех пор он был родным отцом и непререкаемым авторитетом для многих тысяч журналистов, прошедших через журфак МГУ. При этом он помнил всех, - сказал Соловьев. - При встрече называл и фамилию, и год окончания, а иногда даже тему диплома, как это было со мной. Ясен Николаевич в 1990-м был оппонентом на защите моего диплома в Ленинской аудитории".

Соловьев рассказал, как Засурский в 2017 году приезжал на съезд Союза журналистов и поддержал его на выборах председателя, хотя уже тогда ему было трудно ходит. "Горжусь тем, что в списке самых уважаемых наших коллег, получивших новое звание, которое СЖР удалось пробить - под номером один в указе президента значится Ясен Николаевич Засурский - самый заслуженный журналист нашей страны", - указал он.