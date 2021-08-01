В Сочи разработали уникальную программу восстановления после коронавируса

«Программа восстановления отличается от других программ в санаториях тем, что в основе программы заложили многостороннее действие уникальных природных факторов, применяемых только на бальнеологическом курорте «Мацеста». Это радоновые, йодобромные воды, а также минеральная вода местного месторождения «Пластунская», — рассказала главврач.

Для каждого индивидуально

Лечебно-реабилитационная программа называется «Postcovid-19. Восстановление Мацестой». Ее можно применять к любым пациентам, вне зависимости от доминирующего синдрома, так как состав и количество воды, которая входит в программу, для каждого подбирается индивидуально. Как пояснила ТАСС заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением курорта Янина Серебрякова, после коронавируса пациенты жалуются не только на состояние легких или сердечно-сосудистой системы. Тревогу вызывают состояние суставов, отсутствие сил на повседневную деятельность, бессонница, а треть переболевших отмечают у себя сильное выпадение волос и жжение кожи.

Например, пациентам с суставным синдромом акцент делают на сероводородные ванны, которые помогают восстанавливаться суставной ткани и оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие. Те, у кого проблемы с кардиореспираторной системой, получают активную радонотерапию. Она действует как седативное средство, и в то же время способствует повышению резервов системы.

«Многие пациенты после коронавируса не способны выполнять привычную повседневную физическую нагрузку, нарушается ритм жизнедеятельности: развивается бессонница, появляется выраженная дневная сонливость, изменяется режим сна и бодрствования. В этом случае высока эффективность применения природных йодобромных ванн, они нормализируют процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга, регуляцию сосудистого тонуса. На фоне применения йодобромной бальнеотерапии уходит раздражительность, поднимается настроение, улучшается сон», — пояснила Янина Серебрякова.

Треть пациентов, перенесших коронавирус, жалуются на выпадение волос. Новая программа позволяет решить и эту проблему благодаря сочетанию бальнеофакторов. Голову орошают сероводородной водой, что позволяет купировать симптомы и улучшить гемодинамику центральной нервной системы. Дополняют лечение по программе грязевые аппликации на основе сульфидно-иловой грязи, которая содержит сероводород. А также минеральная вода и ингаляции с ней.

Кроме процедур, программа восстановления предполагает каждодневный массаж грудной клетки, электрофорез с йодобромной водой, ингаляции, а также лечебную физкультуру.

«Восстановление после любой вирусной и инфекции, процесс длительный и индивидуальный. Но чем раньше вы начнёте процесс реабилитации, тем раньше будет и результат. Очень важно, что любой процесс реабилитации должен быть комплексным, то есть воздействовать на все функции организма, которые были затронуты в процессе болезни. Кроме того, коронавирус может стать пусковым механизмом синдрома хронической усталости, он же „постковидный синдром“. Это сложное заболевание, при котором пациент чувствует себя так, как будто его отключили от источника питания», — добавила главврач.

О бальнеологическом курорте

Бальнеологический курорт «Мацеста» — крупнейший бальнеокурорт в России. С 1902 года на курорте провели более 220 млн процедур. Его посещали знаменитые личности, такие как Иосиф Сталин, Леонид Брежнев. Когда в мире началась пандемия коронавируса, курорт одним из первых начал проводить постковидные реабилитации пациентов.