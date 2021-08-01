СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Сочи планирует принять в августе около 900 тыс. туристов, об этом написал мэр города Алексей Копайгородский в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Мы прогнозируем принять в августе в Сочи около 900 тыс. туристов. В последнюю неделю июля доля гостей, заселяющихся с сертификатом о вакцинации либо со справкой о получении первого компонента, составила порядка 40%. С 1 августа для заселения в средства размещения необходимо предоставить ряд документов. Данные требования распространяются на все средства размещения: санатории, пансионаты, отели и малые гостевые дома. Всего в августе мы планируем, что будет работать свыше 2 800 средств размещения общей емкостью порядка 200 тыс. мест", - написал Копайгородский.

Копайгородский также добавил, что многие санатории и отели готовы организовать трансфер в ближайший пункт вакцинации или организовать проведение вакцинации на своей территории - 11 здравниц подали соответствующие документы в Минздрав Краснодарского края. Первый подобный пункт вакцинации накануне открылся в "Жемчужине".

"По нашему прогнозу, для обеспечения вакциной туристов потребуется 50 тысяч доз. Министерство здравоохранения Краснодарского края подтвердило готовность обеспечить своевременную поставку вакцины в город. Сегодня на курорте стабильно работает 32 пункта вакцинации", - добавил Копайгородский.

С 1 августа при заселении в санатории, отели и гостиницы Кубани у гостей будут требовать медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.