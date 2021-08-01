На Урале открылся праздник мороженого с зимними соревнованиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Праздник мороженого "Урал Мороз и лето" стартовал в арамильском "Парке сказов" в Свердловской области. В течение дня гостей ждут ледяное шоу, забег снеговиков, соревнования по скоростной растопке льда и игры в снежки посреди лета, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь парка Влад Бородин.

"Праздник стартовал", - сказал он. Бородин отметил, что сегодня гостей ждут сотня подарков, 11 часов развлекательных программ, конкурсы - битва на вафельных стаканчиках, забег снеговиков, метание валенка и игры в снежки. "Предусмотрели соревнования по скоростной растопке льда. Самых любознательных ждут научные эксперименты с использованием льда и пламени", - поделился собеседник агентства.

В планах организаторов - русские народные игры и квесты. Урал Мороз планирует дарить гостям в этот день мороженое. В парке отметили, что обеспечили необходимые меры в связи с пандемией.

"Парк Сказов" - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный уральской народной культуре. Находится в 30 км от Екатеринбурга в городе Арамиль.