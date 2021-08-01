Во Франции изучат возможность дополнительной вакцинации привитых не одобренными вакцинами

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Вакцинированные за рубежом французы, возможно, должны будут проходить дополнительную вакцинацию РНК-препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом в воскресенье заявил государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в интервью газете Le Journal du Dimanche .

"Мы уже расширили санитарный пропуск на все вакцины, аналогичные тем, которые признаны Европейским агентством лекарственных средств, - ответил Лемуан на вопрос о том, что делать французам, вакцинированным за рубежом вакциной, не одобренной ЕС, в том числе "Спутником V". - Что касается препаратов, не сертифицированных EMA, мы попросили экспертов оценить, при каких условиях они могут быть дополнены вакцинацией РНК-вакцинами во Франции".

Кроме того, по словам госсекретаря, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к проведению вакцинации французов, проживающих в странах, где доступ к вакцине по-прежнему затруднен. "Мы уже доставили и ввели вакцину нескольким десяткам тысяч людей в 57 странах под контролем наших посольств и консульств", - добавил Лемуан.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка американо-германского консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. В Венгрии, кроме того, доступны препарат китайской компании Sinopharm и российская вакцина "Спутник V".