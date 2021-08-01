YouTube заблокировал канал Sky News Australia за публикацию дезинформации о COVID-19

СИДНЕЙ, 1 августа. /ТАСС/. YouTube на неделю заблокировал аккаунт телеканала Sky News Australia, посчитав часть его публикаций дезинформацией о пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте телеканала в воскресенье.

"Sky News Australia был лишен возможности публиковать на принадлежащей Google платформе YouTube контент, с которым не согласна администрация технического гиганта. Среди видеосюжетов, признанных неприемлемыми для публикации, - записи дискуссий об эффективности локдаунов [в борьбе с пандемией] и необходимости использования масок для профилактики заражения", - отмечает телеканал.

В Sky News Australia сообщили, что претензии администрации видеохостинга в основном касаются сюжетов годовой давности, содержащих дебаты об эффективности тех или иных мер в борьбе с распространением коронавируса. "YouTube оценивает эти дебаты и дискуссии через призму современных рекомендаций в области общественного здравоохранения. Трудно не рассматривать такие решения, как цензура со стороны технологических гигантов", - указал телеканал, отметив, что "ни одна организация не должна обладать такой властью, не говоря уже о компании с таким плохим послужным списком".

В свою очередь администрация австралийского отделения видеохостинга заявила, что доступ Sky News Australia к публикации контента был ограничен на неделю "из-за возникших опасений по поводу распространения дезинформации о COVID-19". "У нас есть четкая политика в отношении контента, содержащего дезинформацию о COVID-19 и <...> способного нанести вред здоровью пользователей", - указано в заявлении YouTube.

Последняя публикация на канале с 1,86 млн подписчиков была сделана в четверг, 29 июля 2021 года.