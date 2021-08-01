Ученые на Таймыре надели ошейники на плывущих оленей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Научные сотрудники "Заповедников Таймыра" надели на восемь северных оленей спутниковые ошейники, которые помогут проследить пути их миграции, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Мечение осуществлялось во время переправы животных через реку, с лодки, при помощи специального устройства, удерживающего оленя, с установкой на него ошейника. Сейчас методика установки спутниковых радиомаяков отработана достаточно хорошо, что позволяет быстро и надежно метить ошейниками оленей с причинением им наименьшего беспокойства. В этом году 10 спутниковых ошейников "Квазар" переданы WWF России. По сравнению с предыдущей моделью - "Пульсар" - новые маяки работают намного дольше и показывают более точные координаты местоположения оленей. Это исключает необходимость частой установки оборудования и лишнее беспокойство животных", - сказал замдиректора ФГБУ "Заповедники Таймыра" Михаил Бондарь, чьи слова приводятся в сообщении.

Как пояснили в фонде, технологии позволяют следить за поведением животных, искать их скопления во время учетов численности. Кроме того, благодаря данным со спутниковых ошейников, установленных на самок ранее, исследователи узнали, что у самок произошел отел. На летних пастбищах в период отела животные несколько дней находились примерно в одной точке, а это признак, что у самок появились новорожденные.

"В этом году на миграционных путях прошло очень мало оленей, а в некоторых местах переправ через реки Хатанга и Хета, где животные ранее ежегодно регистрировались, их не оказалось вовсе. Все работы по мечению оленей и наблюдению за ходом весенней миграции в этом году производились до периода отела - с середины июня до середины июля, поэтому новорожденных телят мы не регистрировали. Собственно, и вся весенняя миграция на этом водном рубеже прошла практически до начала отела", - добавил Бондарь.

В WWF отметили, что в предыдущие годы на Таймыре реки вскрывались раньше и животные с новорожденными телятами были вынуждены пересекать водную преграду вплавь. При этом погибали многие. В 2021 году за счет ранних сроков миграции большая часть успела переправиться до отела по льду, телята появились уже на летних пастбищах. А значит, есть вероятность, что большая их часть сможет пополнить популяцию.

По данным WWF, численность дикого северного оленя на российском Севере сокращается. В Поморье популяция за 30 лет сократилась в 11 раз, до 1,5 тыс. животных. Таймырская популяция за 10 лет сократилась вдвое, до 450 тыс. особей.