Эксперт считает, что напряженная ситуация по коронавирусу может сохраняться до трех лет

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ может сохраняться до трех лет, в частности, потому, что до сих пор в стране не достигнут коллективный иммунитет. Об этом в воскресенье сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Напряженность может сохраняться не более двух, максимум трех лет. <...> К сожалению, да, [можно ожидать новые вспышки ковида]. Потому что к 60% мы с вами не приближаемся", - сказал он, комментируя возможность дальнейших вспышек коронавирусной инфекции.

Горелов также отметил, что в РФ преобладает дельта-штамм коронавируса. "У нас где-то 80% территории имеет [штамм] "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая", - уточнил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 198 млн человек, примерно 4,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 288 677 случаев заражения, выздоровели 5 625 890 человек, умерли 159 352. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.