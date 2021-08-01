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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что напряженная ситуация по коронавирусу может сохраняться до трех лет

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что это, в частности, связано с тем, что в стране до сих пор не достигли коллективного иммунитета

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ может сохраняться до трех лет, в частности, потому, что до сих пор в стране не достигнут коллективный иммунитет. Об этом в воскресенье сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-1".

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"Напряженность может сохраняться не более двух, максимум трех лет. <...> К сожалению, да, [можно ожидать новые вспышки ковида]. Потому что к 60% мы с вами не приближаемся", - сказал он, комментируя возможность дальнейших вспышек коронавирусной инфекции.

Горелов также отметил, что в РФ преобладает дельта-штамм коронавируса. "У нас где-то 80% территории имеет [штамм] "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая", - уточнил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 198 млн человек, примерно 4,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 288 677 случаев заражения, выздоровели 5 625 890 человек, умерли 159 352. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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