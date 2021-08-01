Зюганов выступил за оплату за счет бюджета лекарств, выписанных по рецепту врачом

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за бесплатное предоставление россиянам лекарств, назначаемых по рецепту врачом, об этом он заявил в ходе панельной дискуссии на форуме "Территория смыслов" в воскресенье.

"Наша принципиальная позиция - здравоохранение и образование должны быть доступны для всех и бесплатны. У государства достаточно средств и ресурсов для того, чтобы лекарствами обеспечить полный состав населения - всем необходимым. Поэтому я за то, чтобы лекарства оплачивало государство - по рецептам, которые выпишет профессиональный врач", - заявил он.

Политик отметил, что некоторым россиянам после оплаты коммунальных услуг и продуктов не хватает денег на лекарства. "Средняя зарплата у многих 17-20 тыс. Если вы коммуналку заплатили, пообедали, вам нечем будет расплачиваться за лекарства", - добавил Зюганов.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".