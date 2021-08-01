В Ростове почти достроили инфекционную больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Строительство первого этапа инфекционной больницы в Ростове-на-Дону практически завершилось, готовится заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, сообщили ТАСС в воскресенье в региональном министерстве строительства.

Ранее больницу планировали достроить к 1 июля, позже срок сдвинули до 1 августа в связи с возникшими задержками на этапе проектирования медучреждения, а также с увеличением контрактной стоимости объекта с 3,17 млрд рублей до 3,62 млрд рублей.

"В настоящее время строительство первого этапа инфекционной больницы в основном завершено, строительная готовность объектов 99%, идут пуско-наладочные работы и оформление документации для получения заключения о соответствии построенного объекта проектной документации", - сообщил собеседник агентству.

Решение о строительстве новой областной инфекционной больницы губернатор Ростовской области Василий Голубев принял в апреле 2020 года. Больница расположилась в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На первом этапе введут 200 коек, из которых до 30 - реанимационные. Кроме того, планируется, что на втором и третьем этапах реализации проекта подготовят еще по 100 коек.

Возведение объекта планировали завершить до конца 2020 года. В январе Голубев заявил, что строительство больницы завершится в мае 2021 года, а первого пациента она примет 1 июля того же года. Тогда же глава региона сообщил о возникших задержках на этапе проектирования медучреждения.