В Словакии стартовала лотерея для мотивации жителей к вакцинации от коронавируса

ПРАГА, 1 августа. /ТАСС/. Денежная лотерея для прошедших вакцинацию от коронавируса стартовала в воскресенье в Словакии. Об этом сообщило радио RTVS .

Лотерея, цель которой - привлечь жителей республики к вакцинации от коронавируса, будет проводиться еженедельно до конца октября. Призовой фонд каждого розыгрыша составляет €2 млн. Максимальная сумма выигрыша - €100 тыс., минимальная - €1 тыс. Зарегистрироваться для участия получившие сертификаты о вакцинации могут на специальном сайте министерства финансов.

Национальный совет (парламент) Словакии утвердил 2 июля предложение вице-премьера и главы Минфина страны Игора Матовича о финансовой мотивации жителей республики к вакцинации против коронавируса. Кроме лотереи, власти выплачивают вознаграждение гражданам, которые смогут убедить других в необходимости привиться. Так, за каждого направленного в центры вакцинации в возрасте до 50 лет они смогут получить €30, в возрасте от 50 до 60 лет - €60, а за тех, кому более 60 лет, - €90.

Вознаграждения за привлечение к вакцинации выплачиваются за тех, кто сделал прививки в период с 1 июля до конца октября текущего года. Не исключено, что данная практика, как и денежная лотерея для привившихся, будет продолжена. Словакия по числу привившихся от коронавируса в пересчете на количество жителей относится к странам-аутсайдерам в Евросоюзе.