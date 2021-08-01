Генсек ООН объявил о мировом кризисе в образовании из-за закрытия школ в связи с пандемией

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Более 150 млн учащихся затронуты кризисом в образовании, вызванным пандемией коронавируса. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы находимся в разгаре кризиса образования, - написал он в своем Twitter. - 156 млн учащихся все еще затронуты закрытием школ из-за COVID-19, а 25 млн могут так и не вернуться в учебные заведения".

Глава ООН призвал страны для эффективного восстановления после пандемии "инвестировать в учителей, дистанционное обучение, образовательные системы, приспособленные к будущему".