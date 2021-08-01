Тимановская не проходила регистрацию в токийском аэропорту на рейс до Стамбула

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская не проходила регистрацию на рейс Токио - Стамбул в столичном аэропорту Ханэда. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщили на стойке регистрации авиакомпании Turkish Airlines.

"Пассажир с таким именем регистрацию не проходил", - сообщили представители авиакомпании.

Сотрудник подразделения полиции Японии, базирующееся в токийском международном аэропорту Ханэда, сообщил ТАСС о возможном нахождении Тимановской на территории воздушной гавани.

"Она здесь, судя по всему, находится. Другие факты подтвердить не можем", - сказал полицейский.

В пресс-службе самого аэропорта заявили, что не располагают информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что Тимановская выступит в Токио на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую. Спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.

Ранее представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую якобы насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой относительно действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. В настоящее время спортсменка находится в аэропорту Токио, ожидая вылета в Стамбул. Тимановская заявила "Еврорадио" о том, что намерена просить убежища в Европе.

Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.