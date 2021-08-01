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XXXII летние Олимпийские игры

Рейс Turkish Airlines, на который должна была сесть Тимановская, вылетел из Токио

Предположительно, белорусская легкоатлетка находится в полицейском участке в аэропорту Ханэда
© EPA-EFE/VALDA KALNINA

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Turkish Airlines, на который, как предполагалось, должна была сесть белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, вылетел из Токио в Стамбул. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Ханэда.

"Рейс вылетел по расписанию", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель авиакомпании сообщил ТАСС, что Тимановская не проходила регистрацию на этот рейс. Предположительно, она находится в полицейском участке в аэропорту Ханэда.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что Тимановская выступит в Токио на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую. Спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую якобы насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о том, что намерена просить убежище в Европе.

Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Теги
ЯпонияXXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
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Тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике ранее принял решение отправить спортсменку домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием
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