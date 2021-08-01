Проживающая в Токио уроженка Белоруссии заявила, что готова приютить у себя Тимановскую

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Проживающая в Токио уроженка Белоруссии готова в случае необходимости приютить у себя соотечественницу Кристину Тимановскую - легкоатлетку, которую тренерский штаб белорусской олимпийской сборной в воскресенье решил отправить на родину. Об этом женщина, прибывшая в аэропорт Ханэда, где, предположительно, находится белорусская спортсменка, рассказала корреспонденту ТАСС.

"Я узнала о новостях из Telegram-каналов и сразу приехала [в аэропорт]. Она же совсем одна, вдруг ей понадобится помощь", - рассказала женщина, представившаяся Натальей. Она также подчеркнула, что готова приютить у себя дома Кристину Тимановскую, если спортсменке это потребуется.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что Тимановская выступит в Токио на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую. Спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.

Ранее представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую якобы насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой относительно действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. В настоящее время спортсменка находится в аэропорту Токио. Тимановская заявила "Еврорадио" о том, что намерена просить убежища в Европе.

Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.