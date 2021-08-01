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Все новости
В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида.
В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида.
В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида.
В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида.
В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида.
Пандемия COVID-19

В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида. Главное о коронавирусе за 1 августа

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 288 677 случаев заражения, из них новых — 22 804. За сутки умерли 789 человек, за весь период — 159 352.
  • Число выявляемых за неделю случаев заражения коронавирусом в России продолжает снижаться, однако смертность остается на пике, следует из подсчетов ТАСС.
  • Отели на Кубани начинают принимать только привитых или переболевших COVID-19 туристов. Также заселиться в отели можно при добровольном согласии на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.
  • В Сочи разработали уникальную программу восстановления после коронавируса. 

Москва

  • Всего зафиксировано 1 508 610 случаев заражения, из них новых — 2 484.

Мир

  • Всего зафиксировано более 198 млн случаев заражения (данные университета Джона Хопкинса).
  • Заболеваемость ковидом в мире в июле возросла на треть, но резко снизилась смертность, следует из подсчетов ТАСС.
  • Генсек ООН объявил о мировом кризисе в образовании из-за закрытия школ в связи с пандемией.
  • Кипр ввел новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов.
  • В Словакии стартовала лотерея для мотивации жителей к вакцинации от коронавируса. Максимальная сумма выигрыша - €100 тыс., минимальная - €1 тыс.
  • Pfizer на четверть увеличила закупочную стоимость вакцин для ЕС на фоне роста спроса.
  • При заражении дельта-штаммом преобладают среднетяжелые и тяжелые формы ковида, отметил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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