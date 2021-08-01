В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида. Главное о коронавирусе за 1 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 288 677 случаев заражения, из них новых — 22 804. За сутки умерли 789 человек, за весь период — 159 352.
- Число выявляемых за неделю случаев заражения коронавирусом в России продолжает снижаться, однако смертность остается на пике, следует из подсчетов ТАСС.
- Отели на Кубани начинают принимать только привитых или переболевших COVID-19 туристов. Также заселиться в отели можно при добровольном согласии на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.
- В Сочи разработали уникальную программу восстановления после коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 1 508 610 случаев заражения, из них новых — 2 484.
Мир
- Всего зафиксировано более 198 млн случаев заражения (данные университета Джона Хопкинса).
- Заболеваемость ковидом в мире в июле возросла на треть, но резко снизилась смертность, следует из подсчетов ТАСС.
- Генсек ООН объявил о мировом кризисе в образовании из-за закрытия школ в связи с пандемией.
- Кипр ввел новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов.
- В Словакии стартовала лотерея для мотивации жителей к вакцинации от коронавируса. Максимальная сумма выигрыша - €100 тыс., минимальная - €1 тыс.
- Pfizer на четверть увеличила закупочную стоимость вакцин для ЕС на фоне роста спроса.
- При заражении дельта-штаммом преобладают среднетяжелые и тяжелые формы ковида, отметил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.