Около 74% взрослых жителей Кипра привились первым компонентом вакцин от коронавируса

НИКОСИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Доля взрослых жителей Кипра, вакцинированных хотя бы одним компонентом препаратов против коронавируса, постепенно приближается к трем четвертям. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав островного государства в своем еженедельном пресс-релизе, посвященном ходу вакцинации в стране.

Согласно данным по итогам июля, среди лиц старше 18 лет первую дозу вакцины получили 73,8%, что более чем на 3% выше среднестатистического показателя в странах Европейского союза (70,4%). Полностью курс вакцинации на Кипре завершили 65,3% взрослого населения, в то время как в среднем по ЕС - 57,5%.

Министерство привело показатели охвата вакцинацией различных возрастных групп. Так, в категории старше 80 лет первым компонентом вакцин уже привиты 95,5% людей, в категории от 70 до 79 лет - 94,9%, от 60 до 69 - 86,6%, от 50 до 59 - 79,4%, от 40 до 49 - 82,9%, от 30 до 39 - 65%, от 20 до 29 - 52,3%, в категории 18-19 лет - 40,5%, 16-17 лет - 27,6%.

Из приведенных данных по регионам острова следует, что самая высокая доля населения, привитого первой дозой, как и раньше, зафиксирована в провинции Пафос (84%). Далее следуют провинции Фамагуста (80,4%), Никосия (74,1%), Лимасол (71,8%) и Ларнака (67,8%).

Новые требования и ограничения

С воскресенья власти Республики Кипр ввели целую серию новых требований и ограничений для невакцинированной части населения. Так, непривитым туристам из-за рубежа придется дополнительно проходить либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после прибытия на остров. На вакцинированных туристов, а также на тех, кто переболел ковидом в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.

На невакцинированных киприотов теперь также распространяется действие протокола для зарубежных туристов: в случае прилета из стран любой категории, кроме зеленой, им придется проходить тест в стране вылета в течение 72 часов перед отправкой рейса.

С 1 августа на острове также расширяется зона действия антиковидных сертификатов SafePass и отменяется практика прохождения бесплатных экспресс-тестов для невакцинированных граждан, к которой они прибегали каждые трое суток, чтобы обеспечить себе наличие 72-часового пропуска для походов на работу и в любые общественные места. Теперь за каждый такой тест придется платить.

С понедельника на острове начнется добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которых будут прививать мРНК-вакцинами Pfizer - BioNTech и Moderna. Вакцинация будет добровольной и будет осуществляться с согласия родителей или законных опекунов.