Испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс" могут начаться в сентябре

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Бетувакс-Ков-2", разработанной компанией "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), могут начаться в сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава РФ. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ, участник рынка НТИ "Хелснет"), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса "Бетувакс-Ков-2" совместно с компанией "Бетувакс", готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы", - сказали ТАСС в Платформе НТИ.

Вакцина "Бетувакс-Ков-2" - субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.

"По результатам доклинических исследований вакцина "Бетувакс-Ков-2" показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных", - также пояснили в пресс-службе Платформы НТИ.

Поданная в Минздрав заявка предполагает совмещенные 1-2 фазы исследования, в которых в общей сложности примут участие 116 добровольцев от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, сообщают разработчики.

Холдинг "Институт стволовых клеток человека", основанный в 2003 году, объединяет несколько компаний в сфере генной терапии, регенеративной медицины, генетической диагностики и консалтинга. Наибольшая доля выручки приходится на компанию Genetico, которая занимается разработкой генетических тестов, решений для онкоскрининга и ряда других направлений.