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В Центральной России прогнозируют грозы и до 38 градусов

В МЧС также предупредили об усилении ветра до 20 м/с

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Дожди с грозами, усиление ветра до 20 м/с и повышение температуры днем до плюс 36-38 градусов ожидаются в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 2 августа. Соответствующие метеопредупреждения распространили в воскресенье региональные главки МЧС.

"Преимущественно без осадков, ветер южной четверти днем 7-12 м/с. Днем сильная жара - плюс 33-38 градусов", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по Воронежской области.

По прогнозам синоптиков, 36 градусов тепла в понедельник ожидают жителей Курской и Белгородской областей. Вместе с жаркой погодой на территории Смоленской, Калужской, Тверской, Рязанской, Костромской областей пройдут сильные дожди, грозы с порывами ветра 15-20 м/с. В Брянской, Тульской и Орловской областях прогнозируются кратковременные осадки, в отдельных районах возможен град.

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