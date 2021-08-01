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В аэропорт Токио, где должна быть Тимановская, прибыла японский адвокат по делам беженцев

Адвокат сообщила, что приехала по собственной инициативе, спортсменка с ней не связывалась

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда, передает корреспондент ТАСС.

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Предположительно, там находится белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее в воскресенье тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину.

На вопросы журналистов она ответила, что Тимановская с ней не связывалась и она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. Адвокат добавила, что прибыла в аэропорт по собственной инициативе.

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ЯпонияXXXII летние Олимпийские игры
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